Studie: Ältere Arbeitnehmer für Betriebe immer wichtiger

Die Beschäftigung älterer Mitarbeiter wird einer aktuellen Studie zufolge auch für die Unternehmen immer wichtiger. Die arbeitende Bevölkerung könne Schätzungen zufolge von derzeit 49 Millionen Menschen bis zum Jahr 2035 auf bis zu 41 Millionen zurückgehen, erklärte die Bertelsmann Stiftung in einer am Mittwoch in Gütersloh präsentierten Studie. Zugleich steige das Zugangsalter für die Rente an. Damit werde das gesunde und zufriedene Arbeiten gegen Ende des Arbeitslebens immer wichtiger.



Arbeitgeber, Verbände und Politik sollten noch stärker attraktive Rahmenbedingungen und Arbeitsplätze für Ältere schaffen, empfiehlt die Studie. Die Arbeitslosenquote der 55- bis 65-jährigen Arbeitnehmer sei zwar in den vergangenen zehn Jahren von 8,9 auf 6,8 Prozent zurückgegangen. Sie habe jedoch im Jahr 2016 noch um 0,7 Prozentpunkte höher gelegen als die allgemeine Arbeitslosenquote.



Von den über 55-Jährigen ist den Angaben nach gut jeder zweite (51,4 Prozent) sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Die Beschäftigungsquote in allen Altersgruppen lag hingegen bei fast 58 Prozent (57,8 Prozent). Die wenigsten älteren Arbeitslosen gab es im vergangenen Jahr der Studie zufolge mit 1,9 Prozent im bayerischen Landkreis Eichstätt, die meisten mit 15 Prozent in der Uckermark in Brandenburg. Für die Studie wertete die Bertelsmann Stiftung Statistiken der Bundesagentur für Arbeit aus.