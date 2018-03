Shitstorm für Seehofer: Innenministerium nur mit Männern besetzt

Seehofer besetzt Team im Bundesinnenministerium:

Im #Heimatministerium geht es um gesellschaftlichen Zusammenhalt für alle!

Außer für Muslime und Frauen und politisch Korrekte und Familien.

Aber sonst für alle! Zumindest nach der ersten Woche noch! pic.twitter.com/LNGcAHD76g — Erik Marquardt (@ErikMarquardt) 27. März 2018



Die Führungsriege



Der neue Innenministerium in Angela Merkels Kabinett, Horst Seehofer (CSU), gab am Freitag (23. März 2018) die Besetzung seiner "Führungsmannschaft" im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) bekannt. Dabei wurden alle Staatssekretärsposten mit Männern besetzt. Die zugehörige Pressemitteilung machte in den sozialen Medien schnell die Runde und so regten sich auf Twitter zahlreiche User über die Entscheidung auf. Es folgte ein Shitstorm gegen den neuen Bundesinnenminister. Das Titelfoto der Pressemitteilung wurde kurz darauf durch ein Foto des Ministeriumsgebäudes ausgetauscht.Der Kreis der auserwählten Staatssekretäre umfasst Günter Krings, Stephan Mayer, Marco Wanderwitz, Georg Engelke, Klaus Vitt, Gunther Adler, Markus Kerber sowie Helmut Teichmann. Gemeinsam mit Horst Seehofer wird das Innenministerium durch insgesamt neun Männer vertreten - und durch keine einzige Frau.