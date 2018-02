Prognose zur Schwarzarbeit in Deutschland: Starke Wirtschaft dämmt Entwicklung ein

Studie zu Schwarzarbeit vorgestellt: Im vergangenen Jahr haben Schwarzarbeiter, illegal Beschäftigte und ihre Auftraggeber in Deutschland ein Volumen von rund 328 Milliarden Euro am Fiskus vorbeigeleitet.



Wissenschaftler der Universitäten Tübingen und Linz legten einen entsprechenden Bericht am Morgen des Dienstags (6. Februar 2018) vor. Darin enthalten sind interessante Entwicklungen zur "Schattenwirtschaft": So erreichte die "Schattenwirtschaft" 2003 ihren Höhepunkt mit 16,7 Prozent. Dass dieser Prozentsatz in den Folgejahren fiel, begründen die Forscher mit politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen im Zuge der Hartz-Reformen, wie beispielsweise die Reform der Mini-Jobs. Für 2017 wurde ein Wert von 10,1 Prozent und für 2018 ein Wert von 8,5 Prozent festgestellt. Diese Werte sind immer anteilig am BIP Deutschlands.



Deutsche Wirtschaft floriert

Fakt: Seit 2003 erlebte die Entwicklung lediglich einen krassen Anstieg. 2009 lag der Wert bei 14,3 Prozent. Die Wissenschaftler äußern sich aber nicht zu den Gründen dieses Anstiegs, wie beispielsweise wirtschaftliche Entwicklungen, wie die Finanz- und Bankenkrise.



Die aktuelle Prognose wie viel Milliarden Euro 2018 durch Schwarzarbeit umgesetzt werden, wird auf 323 Milliarden beziffert. Dieser Wert bildet einen Anteil von 9,5 Prozent am Bruttoinlandsprodukt. Die Statistik der Studie zeigt einerseits, dass das Wirtschaftswachstum in Deutschland Jahr für Jahr floriert und andererseits, dass entsprechende Maßnahmen gegen Schwarzarbeit beziehungsweise "Schattenwirtschaft" greifen und das der Marktanteil somit eingedämmt werden kann. Der prozentuale Satz der Schattenwirtschaft wirkt sich somit immer weniger auf die Gesamtzahl aus.



Deutschland im europäischen Vergleich:

Dazu heißt es in der Studie: "Deutschland liegt beim Vergleich des Schattenwirtschaftsvolumens in ausgewählten OECD-Ländern inzwischen deutlich unterhalb des Durchschnitts." Noch stärker als in Deutschland geht die Schwarzarbeit in den Niederlanden (7,5 Prozent) und in Österreich (6,7 Prozent) zurück. Spitzenreiter in dieser Statistik sind Griechenland (20,8 Prozent) und Italien (19,5 Prozent).