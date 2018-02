Russischer Deutschlandkenner Falin gestorben

Falin habe die Entspannungspolitik zwischen Moskau und Bonn geprägt, sagten Weggefährten der Agentur Ria am Freitag. Als sowjetischer Botschafter in der Bundesrepublik von 1971 bis 1978 war Falin in Deutschland gut bekannt.

Später beriet der 1926 geborene Parteifunktionär und Publizist den sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow in den Verhandlungen über die deutsche Einheit. «Für uns alle, die ihn kannten, war er der Patriarch der Deutschlandkunde und ein Vorbild als Wissenschaftler-Diplomat», sagte Wladimir Miljutenko, Falins früherer Stellvertreter bei der staatlichen Nachrichtenagentur APN.