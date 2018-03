Rückruf: Rotweinflaschen können bersten - alle Infos im Rückruf-Ticker

Täglich werden in Deutschland Lebensmittel und sonstige Produkte wegen möglicher Gesundheitsgefahren zurückgerufen. Oft haben sich Fremdkörper wie Glas, Holz oder Metall in Nahrungsmittel verirrt, bisweilen werden Reinigungsrückstände in Lebensmitteln festgestellt, mitunter geht von Spielzeug eine Gefährdung aus, beispielsweise durch verschluckbare Kleinteile. In unserem Rückruf-Ticker halten wir Sie über wichtige Rückrufe in ganz Deutschland auf dem Laufenden.



Rückruf vom 19.3.2018: Weinflaschen können platzen

Die Wein- und Sektkellerei Einig-Zenzen aus Rheinland-Pfalz warnt vor möglicherweise platzenden Glasflaschen mit Dornfelder-Wein. Betroffen sei eine Charge Rheinhessen Qualitätswein Dornfelder lieblich aus dem Jahr 2016 mit 10 Prozent Alkohol in der 750ml-Flasche, wie das Warnportal des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit am Montag mitteilte.



Die Chargennummer lautet 4 907041 293 17. Das Produkt der Mosel-Kellerei werde in ganz Deutschland verkauft. Der Wein könne in der Flasche noch nachgären, wodurch Druck entstehe. Groß sei die Gefahr des Platzens vor allem bei Flaschen mit Schraubverschluss; auch bei Korkverschluss könne das Bersten aber nicht ausgeschlossen werden.



Rückruf vom 19.3.2018: Wurstprodukt zurückgerufen



Die Firma Pichler Biofleisch in Gräfelfing bei München hat ihr Wurstprodukt "Bruderhahn Wurzen Klassik" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 20.03.2018 zurückgerufen. Dies teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Braunschweig am Montag mit. Das Produkt enthält nach Angaben des Unternehmens in sehr geringer Menge Eiklarprotein. Somit sei das Produkt entgegen der Kennzeichnung nicht Ei-frei und für alle Menschen mit einer Eier-Allergie nicht zum Verzehr geeignet, teilte das Unternehmen mit. Betroffen ist nach Angaben des Bundesamtes nur das Land Bayern.



Rückruf vom 16.03.2018: Chipsfrisch ungarisch falsch abgefüllt - Warnung vor Allergenen



Die Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG ruft "Chipsfrisch ungarisch" in der 175-Gramm-Tüte mit der Chargennummer LGQ 07 E 25.06.2018 zurück. In einigen Packungen wurden statt Kartoffelchips der Geschmacksrichtung "ungarisch" Chips der Geschmacksrichtung "Sour Cream" abgefüllt. Das für den Geschmack "Sour Cream" verwendete Gewürz enthält das Allergen Milch, das nicht auf der Verpackung deklariert ist.



In einer Pressemitteilunf mit dem Titel "Wichtige Information für funny-frisch-Kunden" schreibt der Hersteller: "Die abgepackte Ware ist von einwandfreier Qualität. Bei dem Rückruf handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme zum Schutz von Personen, die an einer Milcheiweißallergie

leiden. Von allen anderen Personen kann das Produkt bedenkenlos verzehrt werden." Betroffene Kunden sollen das Produkt zurückschicken, die Ware werde dann ersetzt. Die Adresse lautet:



Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG

"Chipsfrisch ungarisch"

Erna-Scheffler-Str. 3

51103 Köln

Deutschland



Rückruf vom 16.03.2018: Glassplitter im Risotto von Rewe



Wegen möglicher Glasstückchen im Reis werden zwei Risotto-Produkte der Rewe Eigenmarke "Feine Welt" zurückgerufen. Betroffen seien die Sorten "Rewe Feine Welt Risotto mit Safran" (280 g) und "Rewe Feine Welt Risotto mit Steinpilzen" (280 g), teilte der Hersteller der Rewe Eigenmarke, Manolo's Food GmbH aus Salzburg, mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Reis kleine transparente Glasstückchen befänden. Verkauft wurden die Produkte unter anderem in Hessen.



Diese Produkte sind vom Rewe-Rückruf betroffen

Betroffen seien die Chargennummern L 247 E 40502 (Risotto mit Safran) und L 261 E 40501 (Risotto mit Steinpilzen) mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 09/2019. Auch in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen und im Saarland wurden die Produkte verkauft. Verbraucher könnten die Ware in die Läden zurückbringen und bekämen den Kaufpreis auch ohne Kassenbon erstattet, teilte ein Rewe-Sprecher am Donnerstag mit.



Rückruf vom 15.03.2018: Salmonellen im Amaranth von Lidl



Wegen möglicher Salmonellen ruft der Discounter Lidl das Produkt "Golden Sun Bio Organic Amaranth, 500 g" des österreichischen Herstellers Estyria Naturprodukte GmbH zurück. Bei einer Eigenuntersuchung wurden in einer Probe Salmonellen festgestellt. Der Amaranth sei in Deutschland verkauft worden. Das Produkt könne in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde erstattet. Amaranth ist ein Pseudogetreide und glutenfrei. Die Pflanze gehört zur Familie der Fuchsschwanzgewächse und kommt ursprünglich aus Zentral- und Südamerika.



Rückruf vom 14.03.2018: Warnung vor Holzstückchen im "Gut & Günstig"-Müsli



Wegen möglicher Holzstücke in der Müsli-Packung hat der Lebensmittelhersteller Devauge Gesundkostwerk eines seiner Produkte zurückgerufen. Es handelt sich um das "Knusper Müsli weniger süß" der Marke "Gut & Günstig", im 600-Gramm-Karton mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12.11.2018, wie das Unternehmen aus Lüneburg am Mittwoch mitteilte. Dieses Müsli wird hauptsächlich bei Marktkauf und Edeka angeboten. Kunden erhalten den Kaufpreis erstattet.



Rückruf vom 14.03.2018: Salami von gefährlichen Bakterien befallen



Die Frierss GmbH ruft vorsorglich Hirschsalami in der 100-Gramm-Packung zurück, die geschnitten und mit der Chargennummer L39535 versehen ist. Bei dem Produkt der genannten Charge mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 18. April, 26.April und 2. Mai 2018 besteht der Verdacht auf Vtec und Stec Bakterien (beides Escherichia coli). Für Kinder und Erwachsene kann eine Infektion mit diesen Bakterien schwere Folgen haben - von blutigen Durchfällen bis hin zu lebensgefährlichen Nierenfunktionsstörungen. Der Kaufpreis wird auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. Die Frierss GmbH weißt ausdrücklich darauf hin, dass keine weiteren Produkte ihres Sortiments betroffen sind.



Auf der Webseite Lebensmittelwarnung.de des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit finden Sie ebenfalls aktuelle Rückrufe.