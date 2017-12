Dietmannsried vor 25 Minuten

«Reichsbürger» schießt um sich - Großeinsatz der Polizei

Ein mutmaßlicher «Reichsbürger» hat in Schwaben mehrfach mit einer Waffe geschossen und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Spezialeinsatzkräfte der Polizei nahmen den 44-Jährigen am Donnerstag nach stundenlangem Einsatz widerstandslos fest, so ein Sprecher.