Ranking: 41 Bundestags-Abgeordnete verdienen nebenbei - Unterfranke an der Spitze

Hans Michelbach an der Spitze



Im neuen Bundestag haben nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" 41 Abgeordnete eine bezahlte Nebentätigkeit angegeben. Das ergibt eine Auswertung des Portals abgeordnetenwatch.de.An der Spitze steht demnach Unterfranke Hans Michelbach von der CSU (geboren in Gemünden am Main), der als persönlich haftender Gesellschafter einer Unternehmensgruppe einen jährlichen Gewinn der Stufe 10 - also von mehr als 250.000 Euro - angegeben hat. Auf Platz zwei liegt dem Bericht zufolge Uwe Kamann von der AfD, auf Platz drei der FDP-Abgeordnete Reinhard Houben mit angegebenen Einkünften zwischen 43.000 und 90.000 Euro.Bundestagsabgeordnete sind verpflichtet, Einkünfte von mehr als 1000 Euro im Monat oder 10.000 Euro im Jahr beim Bundestagspräsidenten anzuzeigen.Weiter geht nach Angaben der Zeitung aus der Auswertung hervor, dass mindestens 220 der insgesamt 709 Parlamentarier einer unentgeltlichen Nebentätigkeit nachgehen.