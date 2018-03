Pornos schauen als Sucht? Uni-Professor sucht männliche Teilnehmer für Studie

Teilnehmer für Porno-Studie gesucht: Prof. Dr. Matthias Brand von der Universität Duisburg-Essen ist auf der Suche nach Probanden. Er möchte die Wirkung des Schauens von Pornos auf die Gehirnaktivität untersuchen. "In früheren Studien konnten wir nachweisen, dass beim Betrachter das ventrale Stratum im Gehirn aktiviert wird, das ist ein Teil des Belohnungssystems des Menschen", so Brand gegenüber der "Bild".



Ziel der neuen Studie so sein, herauszufinden was an Pornos eine Sucht auslösen kann. Gegenüber dem Medium sagte Prof. Dr. Brand: " Es fällt dem Betroffenen immer schwerer, seine Handlung zu kontrollieren. Heißt: Er surft z.B. auch am Arbeitsplatz auf Porno-Seiten, obwohl er genau weiß, dass es verboten ist."



Woraus besteht die Studie?

Teilnehmer der Studie schauen sich "erotische Standbilder, die aus typischen Filmen entnommen wurden", an. "Mit dem Ergebnis wird man besser herausfinden können, wie man Süchtigen helfen kann. "



Wer an der Studie teilnehmen möchte, muss dafür einen Online-Test ausfüllen. Im zweiten Teil schauen sich Männer ausgewählte Bilder an. Zunächst am Computer, später dann in einem MRT, wobei die Hirnströme gemessen werden.



Erste Ergebnisse der Studie erhofft sich Prof. Dr. Brand und die Universität Duisburg-Essen 2019. Wer Teil der Studie sein möchte, kann sich unter probanden.allgpsy@uni-due.de anmelden. Es gibt eine Aufwandsentschädigung von 20 bis 40 Euro - je nach Aufwand.



Voraussetzungen: Sie sind mindestens 18 jahre alt, männlich, heterosexuell und schauen gelegentlich mal einen Porno im Internet? Dann kommen Sie als Proband in Frage.