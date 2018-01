Pferd springt während der Fahrt aus Anhänger auf Autobahn

Reiterfahrung einer Polizistin half beim Einfangen



Während der Fahrt ist ein Pferd auf der Autobahn 66 bei Gründau (Main-Kinzig-Kreis) aus einem Anhänger gesprungen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte die fünf Jahre alte Stute am Samstag so heftig gegen die vordere Wand des Anhängers gestoßen, dass ein großer Teil aufbrach.Durch diese Lücke sprang das Tier nach Angaben der Polizei und rannte auf der Standspur weiter. Da es sich bei einer herbeigerufenen Polizistin um eine erfahrene Reiterin handelte, konnte sie das Pferd gemeinsam mit der Besitzerin einfangen und beruhigen. Zu Unfällen kam es laut Polizei nicht. Von ein paar leichten Schürfwunden abgesehen, kam auch die Stute glimpflich davon. Was das Tier so außer sich brachte, blieb unklar.