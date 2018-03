Petition: Jens Spahn soll einen Monat von Hartz IV leben - Zahl der Unterzeichner explodiert

Die Menschen in Deutschland sind empört über die Äußerung des designierten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), von Hartz IV zu leben bedeute keine Armut. Eine Nutzerin, die sich Sandra S. nennt, hat deshalb auf der Webseite Change.org eine Petition gestartet, in der sie fordert, Herr Spahn möge doch einen Monat lang von Hartz IV leben. Die Petition findet explosionsartig Unterstützer: 44.362 Menschen haben bereits unterzeichnet (Stand: 13.03.2018, 18:35 Uhr) - und es werden sekündlich mehr.



Herr Spahn, meistern Sie Ihren Alltag mit Hartz IV



Sandra S. schreibt in ihrem Text zur Petition: "Jens Spahns Aussagen zeugen nicht nur von Unkenntnis. Sie entlarven, wie weit Herr Spahn sich von meiner Realität und der von Millionen Deutschen entfernt hat. Deshalb lade ich Sie ein, Herr Spahn: Meistern Sie für einen Monat Ihren Alltag zum HartzIV-Grundregelsatz von 416,00 EUR im Monat." Insgesamt blieben ihr rund 10 EUR am Tag zum Leben für sich selbst und ihren Sohn. "Das bedeutet finanzielle Armut."



Wer sich an der Petition beteiligen möchte, findet sie unter change.org/jensspahn