Orang-Utan-Baby (1 Monat) stirbt: Drama im Tierpark Hellabrunn bei München

Orang-Utan-Baby gestorben: Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, ist ein Orang-Utan-Baby am Sonntagmorgen (25. Februar 2018) im Tierpark Hellabrunn bei München (Oberbayern) verstorben. Demnach sei das Junge, das Anfang Februar geboren wurde, am Samstagabend (24. Februar 2018) noch munter gewesen.



Todesursache unklar

Tierparkdirektor Rasem Baban erklärte: "Deshalb trifft uns der plötzliche Tod des kleinen Orang-Utans besonders unerwartet. Die genaue Todesursache ist aktuell völlig unklar." Das Junge war bei einer Pflegemutter aufgewachsen.



Dem Tierpark Hellabrunn zu Folge, beteiligt sich der Park an einem Auswilderungsprojekt der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt in Sumatra, was sich für den Schutz der gefährdeten Menschenaffenart einsetzt.