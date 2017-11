Neuss vor 1 Stunde

Stamp ist neuer Chef der NRW-FDP nach Lindner

Christian Linder hat viel verbale Prügel bezogen nach dem Aus der Jamaika-Sondierungen in Berlin. In seinem Heimatverband NRW kann er dagegen in ein Wohlfühlbad eintauchen - obwohl er sich verabschiedet.