Deutsche Weinkönigin wird gewählt: Fränkin im Finale

von DPA

Nach einem Jahr im Haar von Lena Endesfelder wechselt die Krone der deutschen Weinkönigin ihre Trägerin. An diesem Freitag (29. September) bekommt eine andere junge Dame aus einem der Weinanbaugebiete das golden schimmernde Accessoire mit der Weintraube aufs Haupt gesetzt.



Zur Wahl stehen jedes Jahr die Weinköniginnen der 13 Anbaugebiete. Diese sechs haben es diesmal ins Finale geschafft: Silena Werner aus Franken, Charlotte Freiberger von der Hessischen Bergstraße, Katharina Staab von der Nahe, Anastasia Kronauer aus der Pfalz, Laura Lahm aus Rheinhessen und Friederike Wachtel aus Sachsen.



"Es kommt vor allem auf das Fachwissen an", sagte Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut, welches den Wettbewerb organisiert. "Von der Ausstrahlung und dem Auftritt her haben alle von ihnen das Potenzial, das Publikum zu begeistern." Büscher zeigte sich sicher, dass die Entscheidung eine "ganz, ganz knappe Angelegenheit" werde. Zu den Aufgaben gehört in der Regel auch ein Wein-Geschmackstest.



200 Termine warten auf Weinkönigin

Auf die Weinkönigin - die Botschafterin des deutschen Weines - warten rund 200 Termine im Inland und Ausland. Sie gibt rund um den Globus Interviews, hält Weinproben ab, moderiert Diskussionsrunden und hält Fachseminare in Englisch. Einer der ersten Programmpunkte ist ein Empfang mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Tag der Deutschen Einheit in Mainz.



"Die Spontaneität, die wir im Finale abfragen, ist wichtig", sagte Büscher. Die Weinkönigin und ihre Vertreterinnen, die Prinzessinnen, würden bei Veranstaltungen und vor laufenden Kameras manchmal zu den unmöglichsten Dingen befragt - und müssen dann eine Antwort parat haben. "Auf sowas muss man charmant reagieren, ohne den anderen zu brüskieren."

Während der Gala am Freitag wählen die rund 70 Juroren aus den sechs Finalistinnen zunächst drei aus. Diese erhalten dann eine Sonderaufgabe - im vergangenen Jahr mussten die Kandidatinnen einen Brief an sich selbst schreiben.



Die spätere Siegerin Endesfelder aus Mehring an der Mosel punktete dabei mit Witz, als sie ihre "Steillagen-Waden" beschrieb. Die unterlegenen Bewerberinnen des letzten Durchgangs, darunter war im vergangenen Jahr auch die damalige Fränkische Weinkönigin Christina Schneider, erhalten den Titel Weinprinzessin.



Zu der rund zweistündigen Wahlgala kommen mehr als 800 Zuschauer nach Neustadt an der Weinstraße. Viele von ihnen werden Anhänger der Kandidatinnen sein und zur Unterstützung Schilder, Banner und Fähnchen mitbringen. Der SWR überträgt das Spektakel live.