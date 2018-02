München Richtung Kabul: 14 Menschen nach Afghanistan abgeschoben - Die Bilanz 2017

14 Abschiebungen in Heimatländer: In den Abendstunden des Dienstags (20. Februar 2018) wurden insgesamt 14 Personen in ihre Heimatländer abgeschoben. Vom Flughafen München aus, startete um 19.37 Uhr ein Flugzeug. Mit an Bord: Abgelehnte Asylbewerber. Ziel des Flugs war wohl Kabul (Afghanistan). Dies berichtet der Bayerische Rundfunk, unter Berufung auf die Bundespolizei.



Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnte Asylantrag ab

Seit 2016 war dies bereits die zehnte Abschiebung nach Afghanistan. Wie das bayerische Innenministerium bekannt gab, befanden sich unter den Abgeschobenen sechs Straftäter (Drogenbesitz, Urkundenfälschung, Körperverletzung), drei "hartnäckige Identitätsverweigerer" und ein Gefährder. Von den 14 Abgeschobenen sollen sich zuletzt zehn Menschen in Bayern aufgehalten haben.



Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister, äußerte sich am Abend zur Situation: "Mit jeder konsequenten Abschiebung setzt der Rechtsstaat ein Zeichen. Gefährder, Straftäter und hartnäckige Identitätsverweigerer stellen ein klares Sicherheitsproblem in unserem Land dar. Es ist die Aufgabe des Rechtsstaats, seine Bürger zu schützen und die Abschiebung gerade dieser Personengruppen mit Nachdruck durchzusetzen."



Bilanz: Laut Innenministerium schob das Bundesland Bayern im Jahr 2017 3282 Menschen ab. Meist handle es sich um Asylbewerber, die nach Ablehnung des Antrags nicht freiwillig die Heimreise antreten. Ingesamt 13.100 Personen reisten 2017 wieder freiwillig aus.



Von den zuletzt 121 Menschen, die aus dem kompletten Bundesgebiet abgeschoben wurden, hielten sich 56 in Bayern auf - mehr als in keinem anderen Bundesland.