Miss Germany 2018: Diese 22 junge Frauen treten zur Wahl an

Trainieren für den Schönheitswettbewerb: 22 junge Frauen treten in diesem Jahr zur Wahl der "Miss Germany" an. Um den Titel kämpften Kandidatinnen aus ganz Deutschland im Alter von 16 bis 28 Jahren, sagte ein Sprecher der Organisatoren nach dem ersten Treffen der Teilnehmerinnen der Deutschen Presse-Agentur in Rust bei Freiburg.Mit den Kandidatinnen gehe es nun an die Vorbereitung. Gewählt wird am 24. Februar im Europa-Park in Rust. "Miss Germany" ist den Veranstaltern zufolge der älteste Schönheitswettbewerb in Deutschland, es gibt ihn seit 1927. Gewählt wird die Schönheitskönigin für ein Jahr.Im Vorfeld der diesjährigen Wahl haben sich in deutschlandweit 137 Vorentscheiden insgesamt 5263 Frauen von 16 bis 29 Jahren beworben, sagte Organisator Max Klemmer. Dies entspreche dem Niveau der Vorjahre. 22 junge Frauen kämen nun ins Finale. Sie müssten sich dort im Abendkleid und in Bademode einer Jury präsentieren. Dieser gehören unter anderem das Transgender-Model Giuliana Farfalla ("Germany's Next Topmodel"), der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, Sängerin Mandy Capristo und der Schönheitschirurg Werner Mang an.Von Dienstag (6.2.) an bereiten sich die Kandidatinnen zehn Tage lang in einem Trainingscamp auf der spanischen Insel Fuerteventura vor.Mehr Infos zu allen Kandidatinnen finden Sie hier Vor einem Jahr wurde Soraya Kohlmann (19) aus Leipzig "Miss Germany". Mit der Wahl einer Nachfolgerin muss sie Krone und Titel abgeben.