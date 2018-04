Leichenfund in Wohnung: Wurden Mutter und Sohn von eigenem Hund getötet?

von einem Hund getötet.



Tochter findet die Leichen von Mutter und Bruder





Hundeführerschein soll Attacken von Kampfhunden reduzieren



In Hannover wurden am Dienstagabend eine Mutter und ihren Sohn tot einer Wohnung gefunden. Laut Polizeibericht wurden die beiden offenbarDer Unglücksfall bei dem eine 52-jährige Frau und ihr 27-jähriger Sohn starben, ereignete sich laut Polizei am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr. Durch ein Fenster der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hatte die Tochter der Getöteten eine leblose Person liegen sehen. Zuvor hatte die 25-Jährige vergeblich versucht ihre Mutter und ihren Bruder zu erreichen. Daraufhin alarmierte sie die Rettungskräfte. Diese mussten zunächst den Staffordshire Terrier einfangen, der sich ebenfalls in der Wohnung befand.Nachdem der Hund eingefangen war, fanden die Rettungskräfte die Leichen der Bewohner der Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen eines Rechtsmediziners wurden die Mutter und ihr Sohn offenbar von ihrem Hund getötet. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, steht bislang noch nicht fest.Staffordshire Terrier gehören zu den Listenhunden, die umgangssprachlich auch als Kampfhunde bezeichnet werden. In Niedersachsen müssen alle Hundehalten einen sogenannten Hundeführerschein machen, bevor sie sich ein Tier anschaffen. Der Test, der auch einer theoretischen Prüfung und einem Praxistest besteht, sollte nach einer Vielzahl von teils tödlichen Zwischenfällen mit Kampfhunden die Zahl der Attacken von Hunden reduzieren.