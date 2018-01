Lehrermangel in Grundschulen: Plötzlich Lehrer -  So funktionieren Quer- und Seiteneinstieg

Quer- oder Seiteneinstieg:

Voraussetzungen:

Schulform:

Bezahlung und Karriere:



Hintergrund





Versäumnisse in der Politik



Bis zum Jahr 2025 werden einer Studie der Bertelsmann Stiftung zufolge etwa 35.000 Lehrkräfte an Grundschulen fehlen. Angesichts steigender Schülerzahlen durch Zuwanderung und höherer Geburtenzahlen sowie dem geplanten Ausbau der Ganztagsschulen reiche die heutige Zahl der Lehramtsstudenten an den Universitäten nicht aus, heißt es in der am Mittwoch in Gütersloh vorgestellten Studie "Lehrkräfte dringend gesucht - Bedarf und Angebot für die Primarstufe".Wer Lehrer werden will, muss deshalb nicht unbedingt auf Lehramt studiert haben. In allen Bundesländern gibt es inzwischen Programme für Quer- oder Seiteneinsteiger. Damit reagieren die Behörden auf den wachsenden Lehrermangel. Wie das genau funktioniert, ist allerdings von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Das geht aus einer Übersicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hervor. Ein Überblick:Quer- und Seiteneinstieg sind nicht das Gleiche, auch wenn manche Bundesländer die Begriffe synonym verwenden. Von Quereinsteigern spricht man, wenn jemand ohne Lehramts-Studium in den sogenannten Vorbereitungsdienst geht - das Referendariat also. Seiteneinsteiger dagegen fangen sofort an, als Lehrer zu arbeiten, begleitet in der Regel durch Seminare, Unterrichtsbesuche oder Mentoren-Programme. Nicht in allen Bundesländern gibt es beide Varianten.Ein Lehramts-Studium brauchen Quer- und Seiteneinsteiger nicht, einen Hochschulabschluss aber in der Regel schon - und oft auch passend zu dem Fach, das sie unterrichten wollen. Manche Bundesländer setzen außerdem gewisse Noten voraus oder verhängen eine Altershöchstgrenze: In Hessen etwa dürfen Quereinsteiger nicht älter als 40 sein.Ein Quer- oder Seiteneinstieg ist meist nur da möglich, wo es Mängel gibt: In manchen Bundesländern geht das also nur an Berufs- und Grundschulen, die besonders händeringend nach Lehrkräften suchen. Andere Bundesländer suchen unabhängig von der Schulform nur nach Lehrern für bestimmte Fächer, Naturwissenschaften etwa. Wer wo wie einsteigen kann, ändert sich dabei ständig - teils sogar von Halbjahr zu Halbjahr.Quer- und Seiteneinsteiger sollen keine Aushilfen sein, sondern eine ganz reguläre Lehrerkarriere machen. Deshalb werden sie in der Regel so bezahlt wie andere Lehrer auch, Seiteneinsteiger landen je nach Land und Schulform meistens in den Entgeltgruppen 11 bis 13 des jeweiligen Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst. Je nach Bundesland ist kurz- bis mittelfristig auch eine Verbeamtung möglich.Aufgrund der langen Dauer der Lehrerausbildung sei auch eine Aufstockung der Ausbildungskapazitäten keine kurzfristige Lösung. Um entstehende Lücken zu schließen, schlagen die Bildungsforscher Klaus Klemm und Dirk Zorn deshalb vor, Teilzeitkräften Anreize zum Aufstocken zu bieten. Fast 40 Prozent aller Grundschullehrkräfte, davon überwiegend Frauen, arbeiten demnach in Teilzeit. Eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei wichtig. Auch könnten Grundschullehrer, die kurz vor der Pensionierung stehen, wieder mehr unterrichten. Seiteneinsteiger ohne Grundschulstudium seien wichtig - hier dürfe es aber keine Qualitätseinbußen geben, mahnten die Autoren der Studie.Der Lehrerverband Bildung und Erziehung (VBE) warf der Politik schwere Versäumnisse vor. "Die Berechnungen zeigen: Während der Bedarf steigt, kann die Personalplanung nicht einmal im Ansatz mithalten", sagte der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann in Berlin.Insgesamt müssten bis einschließlich 2025 knapp 105.000 Grundschullehrer bundesweit neu eingestellt werden, errechneten Klemm und Zorn. Davon ersetzen laut Studie etwa 60.000 ausscheidende Lehrkräfte. Weitere 45.000 Lehrer werden benötigt, um den Unterricht bei steigenden Schülerzahlen aufzufangen und den Ganztag auszubauen. Allerdings stünden im gleichen Zeitraum nur etwa 70.000 regulär ausgebildete Absolventen für das Lehramt an Grundschulen zur Verfügung, hieß es weiter. Damit fehlten den Grundschulen mindestens 35.000 regulär ausgebildete Lehrkräfte. Erst ab 2026 zeichne sich eine Entspannung ab.Eher zurückhaltend äußerte sich der VBE-Bundesvorsitzende Beckmann zu den Vorschlägen der Stiftung. "Viele Lehrkräfte gehen in Teilzeit, um die hohen Belastungen mit Rücksicht auf die eigene Gesundheit abfedern zu können", erklärte er. Auch die Anstellung von Ruheständlern könne auch nur eine zeitlich begrenzte Notlösung sein, die freiwillig und lediglich in kleinem Stundenumfang erfolgen sollte.Beckmann sieht mehr ein Problem darin, dass viele angehende Lehrer ihr Studium aufgrund von strukturellen Hürden und geringer Bezahlung im Referendariat nicht beenden. "Wir können es uns nicht leisten, fünf von 40 Studierenden zu verlieren", warnte er. Die Autoren der Studie gehen davon aus, dass von 8.000 Studierenden 7.000 tatsächlich einen Abschluss erreichen.Auch bei der Ausbildung von Quer- und Seiteneinsteigern sieht Beckmann Nachholbedarf. Diese würden bislang nur gering oder nicht vorqualifiziert, beklagte er. Doch die Methode "Learning by doing" werde den hohen pädagogischen Anforderungen nicht gerecht.