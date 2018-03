Lebensgefährlicher Sturz an Uni Regensburg: 24-Jähriger tödlich verletzt

Am Donnerstagnachmittag stürzte ein junger Mann an der Uni Regensburg von einem Treppengeländer. Er verlor das Gleichgewicht und fiel in die Tiefe. Bei dem Sturz wurde der 24-Jährige tödlich verletzt.Nach ersten Ermittlungen setzte sich der Mann aus Niederbayern auf das Gelände und fiel dann zehn Meter in die Tiefe, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Fremdverschulden schlossen die Ermittler aus. Es sei am Mittwochabend ein tragischer Unfall gewesen, sagte ein Polizeisprecher.