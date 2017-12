Kleinkind (3) stürzt in eiskalten Bach und wird mitgerissen - Lebensgefahr

Schrecklicher Unfall in Thüringen: Ein drei Jahre altes Mädchen ist am ersten Weihnachtstag in einen eiskalten Bach gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden.



Die Kinder einer Urlauberfamilie hatten auf einer Wiese am Fluss im thüringischen Lichte (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) in der Nähe des Hotels gespielt, als das Kind abrutschte und in den eiskalten Fluss fiel. Es wurde vom Schmelzwasser mitgerissen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.





Das Kind konnte nach 20 Minuten aus dem Wasser gerettet werden und per Rettungshubschrauber in die Jenaer Uniklinik geflogen werden. Der Zustand des Kindes sei weiterhin kritisch, hieß es am Dienstag.



Helfer reagierten nach Angaben der Polizei schnell und überlegt. So rannte der Vater sofort an der Lichte dem Kind nach, löste ein Einwohner per Notruf eine Rettungskette aus.



Auch Bundespolizisten aus Erfurt, die gerade mit einem Streifenwagen am Ort waren, rannten dem Flusslauf entlang. Nach etwa einem Kilometer konnte der Vater das im Wasser treibende Mädchen aufhalten. Ein Bundespolizist zog es aus dem Wasser.



Notarzt, Feuerwehrmänner und Polizisten begannen sofort mit der Reanimierung des Mädchens. Trotz dichten Nebels gelang es der Besatzung eines Rettungshubschraubers am Unglücksort zu landen und das Mädchen auf kürzestem Weg in die Klinik zu bringen.