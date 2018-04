Kino: Darf ich Essen und Trinken selber mitbringen?

Die Frage stellen sich viele Kinogänger: Darf ich eigene Getränke und Snacks - versteckt in der Jacke, der Tasche oder im Rucksack - mit ins Kino nehmen? Oder muss ich das teure und bisweilen schwer verdaulich Zeug an der Kinokasse kaufen? Schließlich gehören Essen und Trinken zum perfekten Filmgenuss einfach dazu.



Darf ich Essen und Trinken mit ins Kino nehmen?



Die Antwort ist einfach, aber auch nicht eindeutig. Denn die Frage, ob man Snacks und Drinks selber mit ins Kino bringen darf, wird je nach Betreiber unterschiedlich gehandhabt. Die Antwort in Kurzform: Nein, in der Regel darf man kein eigenes Essen und Trinken mit ins Kino bringen. Kinos haben Hausrecht und können die Mitnahme eigener Snacks und Drinks untersagen - und tun dies auch. Kinos könnten es sich nicht leisten, die Gäste mitgebrachte Speisen und Getränke verzehren zu lassen, sagt Kim Ludolf Koch, Geschäftsführer von Cineplex Deutschland. Daher sei dies in den Kinos unerwünscht und auch nicht gestattet.



Was ist im Kino noch erlaubt? Die Grenzen sind fließend



"Dabei geht es natürlich nicht um einen Schokoriegel, Bonbons oder Kaugummi, sondern vor allem um größere Gebinde von Getränken", sagt Koch. Die Umsetzung dieses Teiles der Hausordnung geschehe in inhabergeführten Betrieben unterschiedlich. "Stichprobenartige Kontrollen sind daher möglich", so Koch. Kinos sind schließlich auch behördlich genehmigte Gastronomiebetriebe.



Der größte Kino-Verband rät zum Verbot



Auch der Hauptverband der deutschen Filmtheater (HDF Kino) empfiehlt seinen Mitgliedern, das Mitbringen von Speisen, Snacks und Getränken nicht zu gestatten. Wer diese Regelung nicht akzeptieren will, der müsse damit rechnen, dass ihm der Zutritt verwehrt wird.



Vor allem in kleineren Programm-Kinos gelten diese strikten Regelungen oft nicht. Wer Ärger vermeiden will, kann an der Kasse kurz nachfragen, ehe er Knabberzeug und Kaltgetränke mit in den Kinosaal schmuggelt.