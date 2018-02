Irrfahrt endet vor den Toren Schloss Neuschwansteins: Touristin fährt riesen Umweg

Eine Touristin wollte am Samstag vom Münchner Flughafen mit einem Leihwagen nach Königsbrunn bei Augsburg fahren. Ihre Fahrt endete jedoch vor den Toren des weltbekannten Schloss Neuschwansteins, welches 80 Kilometer entfernt von ihrem eigentlichen Zielort liegt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erkannte das Navi "Königsschlösser" und lenkte die ahnungslose Frau ins etwa doppelt so weit entfernte Allgäu.Die Irrfahrt nahm erst ein Ende, als sich die Frau bei ihrer vermeintlichen Ankunft am Ziel mitten in der Nacht in der Zufahrt zum Märchenschloss festfuhr und einen Notruf an die Polizei absetzte. Die befreite die Touristin aus ihrer misslichen Lage und schickte sie zurück in Richtung Norden.