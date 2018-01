Illegales Glücksspiel im Seniorenzentrum? Bingo fällt vorerst aus

Das Problem



Ein Seniorenzentrum in Köln hat sein wöchentliches Bingo-Spiel vorübergehend eingestellt, weil es möglicherweise illegal ist. Die Sozial-Betriebe-Köln wurden nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr auf den drohenden Konflikt mit dem Gesetz aufmerksam gemacht. "Wenn beim Bingo-Spiel Geld eingesetzt wird, fällt das unter Umständen unter den Glücksspielstaatsvertrag", sagte Geschäftsführerin Gabriele Patzke am Montag. "Wir waren da selbst völlig fassungslos, dass wir als Senioreneinrichtung eventuell illegales Glücksspiel betreiben."An dem wöchentlichen Spiel hatten nach Angaben des Seniorenzentrums zuletzt immer rund 100 Senioren in einem großen Saal teilgenommen. Wer mitmachen wollte, musste eine Karte für 50 Cent bis einem Euro lösen. Mit dem Geld wurden kleine Preise finanziert, wie beispielsweise Schokolade.Nach Einschätzung der Juristen waren damit möglicherweise die Kriterien des Glücksspielstaatsvertrags erfüllt. Denn die Senioren setzten eigenes Geld und das Spiel war im Grunde öffentlich. Bis zur Klärung wurde der Bingo-Treff daher im Dezember ausgesetzt.Die Pause soll aber bald vorbei sein. Das Seniorenzentrum hat nach eigenen Angaben schnellstmöglich alles auf den Weg gebracht, um die notwendige Genehmigung einzuholen. Es gebe schon neue Bingo-Termine.