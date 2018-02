Hohenzollern-Adel: Prinz Carlos (39) stürzt von Hochhausterrasse - Mord oder Unfall?

Prinz Carlos von Hohenzollern stirbt: Carlos Patrick Godehard Prinz von Hohenzollern ist am Sonntag (25. Februar 2018) in Frankfurt (Hessen) ums Leben gekommen. Laut einem Bericht der "Bild" stürzte der 39-Jährige gegen 14 Uhr von der Dachterrasse (21. Stock) des "Intercontinental"-Hotels.



Der Prinz hatte Hafturlaub und war am Freitag (23. Februar 2018) in die Main-Metropole gefahren. Er saß seit 2014 wegen Betruges in Euskirchen (Nordrhein-Westfalen) hinter Gittern. Im Juli 2018 wäre seine Haftstrafe verbüßt gewesen. Gegenüber der "Bild" sagte ein Polizeisprecher: "Nach bisherigen Erkenntnissen können wir einen Unfall ausschließen." Die Ermittlungen der Kriminalbehörden dauern derweil noch an.