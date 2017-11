Frauenleiche bei Heidenheim entdeckt

Spekulationen, dass es sich bei der Toten tatsächlich um die seit mehr als drei Wochen Vermisste aus dem schwäbischen Heidenheim handelt, konnte die Polizei am Freitagmorgen nicht bestätigen.

Die Leiche lag an einem Waldrand zwischen den Ortschaften Nietheim und Niesitz und war mit Ästen abgedeckt. Mit der Nennung des Fundortes bestätigte die Polizei einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung, weitere Details wurden nicht bekanntgegeben.

In der Nähe der Fundstelle, rund zehn Kilometer vom Wohnhaus der Familie Bögerl entfernt, hatte die Polizei zuvor auch das Handy der Vermissten entdeckt. Nicht weit entfernt war auch die Übergabe des Lösegeldes an den Entführer gescheitert.

Die 54-jährige Maria Bögerl wurde am 12. Mai aus dem Haus der Familie in ihrem Auto verschleppt. Wenig später rief ein Erpresser den Ehemann an und forderte Geld. Bei dieser Gelegenheit konnte sie ihren Mann kurz sprechen und berichtete, sie sei in Lebensgefahr. Das geforderte Lösegeld in Höhe von 300 000 Euro wurde neben der Autobahn 7 hinterlegt, aber nicht abgeholt. Seitdem ist der Kontakt zu dem oder den Entführern abgebrochen.

Die Polizei durchkämmte daraufhin die Wälder rund um den Wohnort Maria Bögerls. Auch das Gebiet zwischen Nietheim und Schnaitheim, in dem die Frauenleiche jetzt gefunden wurde, durchsuchten die Polizisten. Dabei fanden sie das Handy der Entführten. Außerdem wurden Blutspuren der Entführten auf dem Beifahrersitz ihres Autos nachgewiesen.

Die Familie der Vermissten wendete sich außerdem in der ZDF- Sendung "XY-Aktenzeichen" in einem verzweifelten Appell an die Täter. "Wir flehen sie an, die für uns alle so qualvolle Situation positiv zu beenden", sagte der Sohn.

Bei der Polizei gingen bisher insgesamt gut 1800 Hinweise aus der Bevölkerung ein, aus denen mehr als 1000 Spuren hervorgingen. Nahezu 800 davon sind von den Ermittlerteams der Sonderkommission bisher bearbeitet worden. Eine heiße Spur zu den Entführern gibt es nicht. Für Hinweise, die zur Freilassung Bögerls führen, ist eine Belohnung von 100 000 Euro ausgesetzt.