Flughafen Frankfurt: Mann (67) trinkt 2 Flaschen Wein am Schalter - er darf nicht mit nach Bangkok

Flug verpasst: Ein 67-Jähriger verpasste seinen Flug von Frankfurt am Main nach Bangkok, weil er zwei in seinem Handgepäck entdeckte Flaschen Wein noch schnell am Schalter austrank.



Die Flaschen wurden am Donnerstag (8. März 2018) bei einer Sicherheitskontrolle am Flughafen in Frankfurt am Main (Hessen) entdeckt. Weil die Flüssigkeitsmenge gegen die Vorschriften verstieß, wiesen ihn Polizisten an, den Alkohol zu entsorgen.



Vom Gate fast aufs Rollfeld

Der 67-Jährige öffnete kurzerhand die Flaschen und leerte sie, teilte die Bundespolizei am Montag (12. März 2018) mit. Als der Mann schließlich am Flugsteig ankam, verweigerte ihm jedoch die Fluggesellschaft den Zutritt an Bord. Des weiteren verhinderten Flughafenmitarbeiter, dass der Mann betrunken aufs Rollfeld gelangte. Er war auf der Suche nach einer Toilette durch eine Sicherheitstür gegangen.



Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,97 Promille. Die Polizei hielt den 67-jährigen Mann rund drei Stunden am Flughafen in Frankfurt fest, bis er wieder nüchtern war. Laut Polizei droht ihm nun ein Bußgeld in Höhe von 10.000 Euro.