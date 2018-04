Essener Tafel: Diskussion über Ausländer-Stopp geht weiter

Die Essener Tafel will am Dienstag beraten, wann der umstrittene Aufnahme-Stopp für Ausländer wieder aufgehoben wird. Der Vorstand werde sich auf einem Treffen mit dieser Frage beschäftigen, sagte der Vorsitzende des Tafel-Trägervereins, Jörg Sartor. Das Ergebnis der Vorstandssitzung will der Verein erst nach Gesprächen mit seinen Außenstellen veröffentlichen. Wann das sein wird, blieb zunächst offen.



Aufnahme-Stopp für Ausländer: Eklat bei der Essener Tafel



Seit dem 10. Januar lehnt die Hilfsorganisation vorübergehend Ausländer als Neukunden bei der Essensausgabe ab - und hat damit bundesweit eine kontroverse Diskussion ausgelöst. Die Tafel hatte diesen Schritt mit einem sehr hohen Anteil an Ausländern unter ihren Kunden begründet.



Neue Lösung: Herkunft wird kein Kriterium mehr sein



Nachdem sich unter anderem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisch geäußert hatte, war bei einem "Runden Tisch" eine neue Lösung gefunden worden: Demnach soll bei Kapazitätsengpässen der Tafel die Herkunft der Bedürftigen künftig kein Kriterium mehr sein. Stattdessen sollen Alleinerziehende, Familien mit minderjährigen Kindern sowie Senioren unabhängig von ihrer Nationalität bevorzugt aufgenommen werden.