RTL-Dschungelcamp 2018: Jetzt stehen alle Kandidaten fest - auch Franken vertreten

Dschungelcamp 2018: Das sind die Kandidaten



Natascha Ochsenknecht

Daniele Negroni

Katti Vides

David Friedrich

Giuliana Farfalla

Tina York

Tatjana Gsell

Jenny Frankhauser



Sydney Youngblood

Sandra Steffel

Ansgar Brinkmann

Die neue Staffel der Reality-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" startet voraussichtlich Mitte Januar 2018. Ein genaues Datum hast der Sender RTL noch nicht bekannt gegeben, als wahrscheinlich gilt, wie der "Focus" schreibt, der 19. Januar 2018.Fest stehen aber mittlerweile alle Kandidaten - natürlich noch nicht offiziell. Doch die in Sachen Dschungelcamp üblicherweise gut informierte "Bild"-Zeitung kennt die Kandidaten bereits.Schon seit Wochen wird darüber spekuliert welche Promis im kommenden Jahr in das Camp ziehen werden. Zusagen waren bereits von(Ex-Frau von Schauspieler Uwe Ochsenknecht), dem DSDS-Teilnehmer, Bachelor-Kandidatinund Bachelorette-Gewinner und "Eskimo Callboy"-Schlagzeuger, Germany's Next Topmodel-Kandidatin, Schlagersängerinund der Nürnbergerin und Skandalfraubekannt. Auch die Halbschwester von Daniela Katzenberger -- und Unterfranke Matthias Mangiapane , der in Reality-Shows wie "Ab ins Beet" und "Hot oder Schrott" teilnahm, hatten ihren Einzug ins Dschungelcamp bereits bestätigt.Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, stehen jetzt auch die letzten Kandidaten für das Dschungelcamp fest: Neuzugänge sind der Musiker, Schauspielerinund der ehemalige Fußballer. Der frühere Frankfurter Bundesligaprofi, der unter anderem auch für den 1. FSV Mainz 05 und für Arminia Bielefeld spielte, war während seiner Karriere auch für launige Sprüche und Eskapaden bekannt. Wegen seiner feinen Technik erhielt er den Spitznamen "Weißer Brasilianer".Brinkmann (inzwischen 48 Jahre alt) spielte zwischen 1997 und 1999 für die Eintracht Frankfurt und stieg mit ihr 1998 in die Bundesliga auf. Ein Jahr später gelang in letzter Minute der Klassenerhalt - das 5:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern gilt unter Eintracht-Fans heute noch als legendär.