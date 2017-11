Die reichsten Deutschen: Auch Franken sind dabei

Platz 1:

Beate Heister und Karl Albrecht Jr. - 27,2 Milliarden US-Dollar

Platz 2: Georg Schaeffler - 20,7 Milliarden US-Dollar

Platz 3: Susanne Klatten - 20,4 Milliarden US-Dollar

Platz 4: Theo Albrecht Jr. - 18,8 Milliarden US-Dollar

Platz 5:

Stefan Quandt - 18,3 Milliarden US-Dollar

Platz 6: Dieter Schwarz - 17 Milliarden US-Dollar

Platz 7: Heinz Hermann Thiele - 13,1 Milliarden US-Dollar

Platz 8:

Klaus-Michael Kühne - 12,4 Milliarden US-Dollar

Platz 9: Hasso Plattner - 11,2 Milliarden US-Dollar

Platz 10: Udo Tschira und Harald Tschira - 11 Milliarden US-Dollar



Platz 83: Christine Volkmann - 1,7 Milliarden US-Dollar

Bill Gates ist nicht mehr der reichste Mann der Erde - diese Meldung machte zuletzt Schlagzeilen. Demnach zog Amazon-Chef Jeff Bezos am Donnerstag mit einem Vermögen von mehr als 90 Milliarden Dollar (76,9 Mrd Euro) am bisherigen Spitzenreiter vorbei. Allerdings nur kurzfristig: Kursverluste machten der Aktie zu schaffen, am Freitag stand schon wieder Bill Gates an der Spitze.Doch wo stehen eigentlich die fränkischen Großverdiener? Hier eine Liste , der reichsten Deutschen und ihre Position im weltweiten Ranking.(weltweit Platz 24)Beate Heister ist die Tochter von "Aldi Süd"-Gründer Karl Albrecht. Sie sitzt im Vorstand der Siepmann-Stiftung, die das Vermögen der Aldi Süd-Gruppe verantwortet.(Platz 36)Ein Franke auf Platz Zwei: Das Vermögen von Georg Schaeffler und seiner Familie wird auf 20,7 Milliarden US-Dollar beziffert. Die Schaeffler-Gruppe ist Zulieferer der Automobil- und Maschinenbauindustrie.(Platz 38)Susanne Klatten ist Hauptaktionärin bei BMW. Sie wurde durch diese Anteile und Beteiligungen am Chemie-Konzern "Altana AG", dem Windturbinenhersteller "Nordex SE" und dem Spezialisten für Kohlestofffaser "SGL Carbon" zur reichsten Frau Deutschlands.(Platz 44)Theo Albrecht Jr. ist der älteste Sohn von "Aldi Nord"-Gründer Theo Albrecht. Er ist Miteigentümer an "Aldi Nord" und der US-amerikanischen Lebensmittelkette "Trader Joe's".(Platz 47)Stefan Quandt hält 34,2% der BMW-Anteile und betreibt eine strategische Management-Holding. Sein Vermögen geht zusätzlich auf seinen Großvater Günther Quandt (Tuchfabriken) und seinen Vater Herbert Quandt (Automobil- und Metallindustrie).(Platz 53)Er ist Gründer und Eigentümer der Schwarz-Gruppe (Kaufland / Lidl)(Platz 90)Heinz Hermann Thiele wurde als Hauptaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender der "Vossloh AG" und als Eigentümer der "Knorr-Bremse AG" (Bremssysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge) reich.(Platz 100)Klaus-Michael Kühne ist größter Einzelaktionär des internationalen Logistikdienstleisters "Kühne + Nagel". Des weiteren ist er für seine großzügigen Spenden für die Fußballabteilung des Hamburger Sportvereins als Aktionär bekannt.(Platz 118)Hasso Plattner ist Mitgründer von SAP. Heute ist er Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens.(Platz 120)Udo und Harald Tschira sind die Söhne des SAP-Mitgründers Klaus Tschira. Udo Tschira ist heute Anteilseigner an "Session Musik". Zusammen mit seinem Bruder Harald Tschira erbte er das Vermögen des Vaters.Weitere fränkische Vertreter auf der Liste sind weiter hinten gelandet:(Platz 1234)Christine Volkmann ist die Schwester des Brose-Gründers Michael Stoschek. Sie ist Anteilseignerin am Automobilzulieferer.Die Daten basieren auf Schätzung von forbes.com. Die Einschätzung kann Fehler enthalten.