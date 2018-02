Die neuen Bundesminister: Wer soll welches Amt bekommen?

Bundeskanzlerin

Nach gut 24 Stunden zähen Ringens haben Union und SPD am Mittwochmorgen bei ihren Koalitionsverhandlungen einen Durchbruch geschafft. Die Unterhändler einigten sich am Mittwochmorgen auf die Verteilung der Ministerien.Der bisherige Innenminister Thomas de Maizière gehört der nächsten Bundesregierung nicht mehr an. Das sagte der CDU-Politiker am Mittwoch nach Abschluss der Koalitionsgespräche von Union und SPD in Berlin.Die SPD-Mitglieder müssen nun noch darüber abstimmen, ob die große Koalition zustande kommen soll. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, sind erste Informationen zur Verteilung der Ministerien bereits durchgesickert. Die endgültige Aufteilung der Ministerien ist jedoch noch nicht bekannt. Außerdem wurde noch nicht veröffentlicht, wie genau die Ministerien zugeschnitten werden sollen.Bundeskanzlerin soll Angela Merkel bleiben.Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz wird vermutlich Vizekanzler werden.Das Außenministerium soll laut Deutscher Presse-Agentur bei der SPD liegen.Der bisherige Kanzleramtschef Peter Altmaier soll das Wirtschaftsressort übernehmen.CSU-Chef Horst Seehofer soll als Innenminister nach Berlin wechseln. Sein Ressort soll durch die Bereiche Bau und Heimat aufgewertet werden.Dieses Ministerium wird wie zuvor bei der SPD liegen.Dieses Ressort soll die CSU bekommen. Als Kandidatin war zuletzt die Unterfränkin Dorothee Bär im Gespräch. Ursula von der Leyen bleibe Verteidigungsministerin, hieß es am Mittwoch in Berlin.Das Ministerium bleibt bei der SPD.Auch das Arbeitsministerium bleibt bei der SPD.Das Gesundheitsministerium lag bisher bei Hermann Gröhe. Es soll nach wie vor bei der CDU bleiben.Auch in diesem Feld möchte die SPD weiterhin die Führung behalten.Das Bildungsministerium bleibt bei der CDU. Bisher war Johanna Wanka die zuständige Ministerin.Bisher von Gerd Müller geleitet bleibt dieser Bereich auch in der neuen Regierung bei der CSU.Bisher war Peter Altmaier Kanzleramtsminister. Ob er die Position als Wirtschaftsminister weiterhin behalten wird, ist bisher nicht bekannt.Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz soll nach Informationen der Deutschen Presseagentur nicht nur Vizekanzler sondern auch Bundesfinanzminister werden.