Das Wetter morgen im Wetter-Ticker: Franken zittert unter Hoch Hartmut - es wird noch kälter

Das Wetter morgen, Mittwoch, 28.02.2018



Das Wetter morgen, Dienstag, 27.02.2018



Das Wetter morgen, Montag, 26.02.2018



Das Wetter morgen, Sonntag, 25.02.2018



Die Wettervorhersage für den 28. Februar: Franken bibbert unter der arktischen Kaltluft, die Kälte-Hoch Hartmut heranschaufelt. Zweimal in Folge wurden die kältesten Nächte des Jahres in Deutschland, Bayern und auch in Franken gemessen. In der Nacht zum heutigen Dienstag wurden auf der Zugspitze -30,5 Grad Celsius gemessen - und damit die kälteste Nacht des Winters. So kalt war es laut DWD Ende Februar auf der Zugspitze noch nie seit über 100 Jahren. Am kältesten war es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes außerdem in Oberstdorf am Alpenrand mit -17,3 Grad Celsius und im oberfränkischen Wunsiedel mit -16,3 Grad Celsius. Morgen soll es frostig-kalt bleiben. Die Nacht wird sternenklar, und wenn dann noch Wind dazu kommt, könnten die Temperaturen weiter fallen."Damit ist die Kältewelle noch nicht vorbei", so der Deutsche Wetterdienst . "Auch in den kommenden Tagen bleibt es beim Dauerfrost und verbreitet strengem Frost in den Nächten. Die kälteste Nacht wird voraussichtlich die Nacht zum Mittwoch werden." Für Mittwoch ist keine Änderung in Sicht: Es bleibt im ganzen Land winterlich kalt - auch in Franken. In der Mitte Deutschlands scheint zudem die Sonne, es ziehen nur leichte Wolkenfelder durch. Ab Donnerstag erwartet der DWD eine leichte Entspannung: Es nähere sich mildere Luft aus Südwesten.Achtung: Aktuell besteht eine Glätte-Warnung (Stufe 1) des Deutschen Wettedienstes. Alle Infos zum Wetter der nächsten Tage , Kälte-Hoch Hartmut und den Aussichten für Franken finden Sie in unserer ausführlichen News Die Wettervorhersage für den 27. Februar: Die Nacht auf Montag war die kälteste dieses Winters. Auf der Zugspitze wurde ein negativer Temperaturrekord von -27 Grad gemessen. Laut Deutschem Wetterdienst sanken die Temperaturen in der Nacht auf Montag in Reit im Winkl (Landkreis Traunstein, Oberbayern) auf minus 17,5 Grad. Auf der Zugspitze war es mit minus 27,5 Grad noch deutlich frostiger. In München zeigten die Thermometer minus 12,6 Grad Celsius an, in Nürnberg -12 Grad. Am wärmsten war es in Bad Kissingen mit minus 9 Grad. Und auch am Dienstag leibt es tagsüber frostig: Die Temperaturen in Franken steigen nicht über -3 bis -5 Grad Celsius, so Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach. Sibirische Kaltluft und ein schneidender Wind bleiben uns weiterhin erhalten. Dabei ist es niederschlagsfrei und sonnig, aber es ziehen einzelne Wolkenfelder durch.Ausführliche Informationen zur derzeitigen Kältewelle finden Sie in unserer News zu Kälte-Hoch Hartmut Die Wettervorhersage für den 26. Februar: Es wird eisig! Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert die bislang kältesten Tage dieses Winters. In Franken wird es nachts bis zu -20 Grad kalt. Für die Nacht auf Montag warnt der Deutsche Wetterdienst in ganz Bayern vor "strengem Frost". In Hochlagen drohen Sturmböen. Die gefühlte Temperatur kann dabei noch weit unter die tatsächlichen minus 20 Grad fallen. Am Montag bleibt es dann auch tagsüber klirrend kalt: Die Temperaturen werden trotz Sonnenschein nicht über die 0-Grad-Marke klettern. "Hoch Hartmut bringt den zweiten Spätwinter", erklärte ein DWD-Sprecher. Ein kräftiger Wind senke die gefühlte Temperatur nochmals ab.Extreme Kälte und kein Ende in Sicht: Die Wettervorhersage für die kommenden Tage in Franken finden Sie in unserer ausführlichen News Die Wettervorhersage für den 25. Februar: Bayern erwartet zu Beginn der Woche in einigen Alpentälern nachts bis zu minus 22 Grad Celsius. Schon in der Nacht zum Sonntag soll das Quecksilber im Fichtelgebirge auf minus 15 Grad fallen. Weniger frostiges Wetter sei auch für die kommenden Tage vorerst nicht in Sicht, teilten die DWD-Meteorologen mit. Dabei bleibt es in den meisten Regionen Deutschlands trocken und sonnig - auch in Franken. Nur an der Ostsee kann es zu Wochenbeginn kräftig schneien. Dort können am Montag bis zu 20 Zentimeter Neuschnee fallen. Grund für die Kältewelle ist ein starkes Hochdruckgebiet am Nordpol, das warme Luft in die Polregionen führt. Gleichzeitig fließt dabei die Kaltluft aus der Arktis über Nordsibirien hinweg nach Süden. "Da nützt auch der Sonnenschein, der uns unter Hochdruckeinfluss in der trockenen Kaltluft erwartet, nichts mehr", so ein Wetterexperte des DWD.Weitere Informationen zu den Wetteraussichten der kommenden Tage in Franken finden Sie in unserer ausführlichen Wetter-News.