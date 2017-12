Berlin 18.12.2017

Bundespräsident Steinmeier trifft Obdachlose

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich mit obdachlosen Menschen in Berlin getroffen. «In einer solchen Stelle zeigt sich wie in einem Brennglas, was auch in einem reichen Land wie Deutschland noch zu tun ist», sagte Steinmeier in der Bahnhofsmission am Zoo.