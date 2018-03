Berlin: Gast findet Zettel in Hotelzimmer - sein Fall ist keineswegs selten

Die Zimmer in Hotels sind nicht zwangsläufig geputzt - ein Tourist machte damit seine ganz eigene Erfahrung:

"Wenn du diese Nachricht liest, haben sie die Bezüge nicht gewechselt."

Als Reisender kommt man in einem Hotel oder einer Pension an und erwartet ein gepflegtes, sauberes Hotelzimmer . Doch diese Erwartungshaltung wird oftmals enttäuscht. Die schlimmsten Hotel-Erfahrungen haben nun Nutzer auf dem Online-Portal "Reddit" gesammelt.Die Aktion nimmt ihren Lauf durch einen Zettel, den ein Nutzer auf " Reddit " hochlädt. Auf diesem Zettel ist zu lesen:Auf der Online-Plattform sind des weiteren Einträge zu lesen, in denen Nutzer von Blut- beziehungsweise Urinflecken berichten, die sie erst auf den zweiten Blick fanden. Auf den ersten Blick sah alles gepflegt und normal aus.Ein "Reddit"-Nutzer berichtet von einem Vorfall, den er vor einigen Jahren erlebte. Er checkte in ein Hotel ein und fand lediglichHandtuch im Badezimmer - das gänzlich klein war. Also fragte er an der Rezeption nach. Ein Zimmermädchen wurde geschickt. Nach kurzer Zeit äußerte die Frau eine Vermutung: Das Zimmer war wohl noch nicht geputzt worden. Das Bett sei zwar gemacht gewesen, was auf den ersten Blick frische Laken vermuten ließ - bei genauerem Hinsehen, zeigten sich jedoch erhebliche Mängel.Weitere Geschichten von Nutzern handeln von abgeschnittenen Zehennägel in Betten und Bettwanzen im Zimmer.