Berlin vor 34 Minuten

Berlin bearbeitet Steuererklärungen am schnellsten

Bei der Bearbeitung von Steuererklärungen nimmt Berlin im Ländervergleich einen Spitzenplatz ein. Nirgendwo gingen die Bescheide für das Jahr 2016 nach so kurzer Zeit heraus wie in der Hauptstadt, berichtet die Zeitung «Welt am Sonntag» unter Berufung auf den Bund der Steuerzahler.