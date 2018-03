Babyglück in Chicago: Schweinsteiger und Ivanovic werden Eltern - wie heißt das Kind?

Babyglück bei Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic: Wie die frühere Nummer Eins der Damen-Tenniswelt am Montag (19. März 2018) auf Instagram mitteilte, wurde der erste Sohn des Sportlerpaares am Sonntag (18. März 2018) geboren.



"Willkommen auf der Welt, unser kleiner Junge. Worte können das Glück und die Freude nicht beschreiben, die wir in unseren Herzen spüren", schrieb Ana Ivanovic in ihren Post. "Schweini" postete lediglich ein Schwarz-Weiß-Bild auf dem zwei Babyfüße unter den Händen der Eltern hervorzeigen.



Wie heißt der Sohn?

Bisher ist der Name des Sohnes noch unbekannt. Serbische Medien, unter anderem die Zeitung "Blic" spekulieren längst über den Namen. Dabei beruft sich das Medium auf eine der Familie nahestehende Quelle. Demnach soll der Sohn Luka heißen.



Bastian Schweinsteiger war nicht mit zum Auswärtsspiel seines Fußballvereins Chicago Fire am Wochenende gereist. Die Begründung: Schweinsteiger wolle bei seiner hochschwangeren Frau in Chicago bleiben.



Ex-Tennis-Profi Ana Ivanovic und Weltmeister Bastian Schweinsteiger sind seit 2014 ein Paar. 2016 stand ihre Traumhochzeit im italienischen Venedig auf der Tagesordnung.