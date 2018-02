Auto überschlägt sich - Vier unangeschnallte Kinder schwer verletzt

Bei einem Autounfall in Baden-Württemberg waren am Mittwochabend vier Kinder schwer verletzt worden. Das Auto hatte sich laut Angaben der Polizei Überschlagen.



Der 18-jährige Fahrer des Autos kam im baden-württembergischen Metzingen von der Straße ab, worauf das Auto ins schleudern kam und sich überschlug. In dem Auto befanden sich vier Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren. Sie waren nicht angeschnallt und wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen