Zwei Obdachlose in Hamburg angezündet - Verdächtiger gefasst

von DPA

Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf zwei Obdachlose in Hamburg haben die Ermittler einen Verdächtigen festgenommen. Das sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch.



Nach Angaben des "Hamburger Abendblatts" handelt es sich um einen 29-Jährigen, auf dessen Spur die Polizei aufgrund von Aufnahmen aus einer Überwachungskamera kam. Er sollte dem Haftrichter vorgeführt werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die Schlafstätte der beiden Obdachlosen vorsätzlich angezündet worden.



Die Feuerwehr war in der Nacht zum Dienstag zu einem Parkdeck an den St.-Pauli-Landungsbrücken gerufen worden. Dort fanden sie nach eigenen Angaben eine etwa drei Quadratmeter große brennende Fläche vor. Die Flammen seien gelöscht und zwei leichtverletzte Obdachlose in ein Krankenhaus gebracht worden. Die beiden 32 Jahre und 43 Jahre alten Männer hatten laut den Polizeiangaben nebeneinander in dem Parkhaus geschlafen.