Yildirim wirbt in Oberhausen für neue türkische Verfassung

Die Polizei stellt sich auf Gegendemonstrationen vor der Halle ein. Yildirim will für die umstrittene Einführung eines Präsidialsystems werben - zwei Monate vor einer entsprechenden Volksabstimmung am 16. April. Mit dem Systemwechsel würde Präsident Recep Tayyip Erdogan deutlich mehr Macht bekommen. An dem Referendum können sich auch die rund 1,41 Millionen wahlberechtigten Türken in Deutschland beteiligen.