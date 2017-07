Ungeborenes Rehkitz überlebt Wildunfall in Baden-Württemberg

Jagdverband: Jäger sind keine Mörder



In Baden-Württemberg hat ein Rehkitz einen Wildunfall überlebt. Und das, obwohl es noch nicht einmal geboren war. Wie der Landesjagdverband Baden-Württemberg auf seiner Facebook-Seite berichtet hatte sich vor etwas drei Wochen ein Wildunfalle ereignet, bei dem eine trächtige Rehkuh von einem Auto erfasst und getötet wurde.Durch den Aufprall wurde der Bauchraum des Tieres aufgerissen und zwei Rehkitze wurden auf die Straße geschleudert. Eines der beiden Kitze überlebte diese ungewöhnliche Geburt. Seit etwa drei Wochen lebt "Hugo" - wie das Jungtier getauft wurde - bei einer Familie in Baden-Württemberg und wird mit der Falsche aufgezogen.Der Facebook-Post, in dem der Landesjagdverband über den ungewöhnlichen Wildunfall berichtete, richtete sich besonders an die Hetzer gegen Jäger. Der Verband möchte damit richtigstellen, dass Jäger weder "krank" noch "Mörder" sind, sondern es zum öffentlichen Auftrag der Jäger gehört die Wildtier-Population zu regulieren, um Schäden in der Land- und Forstwirtschaft zu vermeiden. Und dass es eben auch dazu gehört, zu einem Wildunfall wie diesem zu fahren.