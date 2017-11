Rund 20 neue Hinweise zum Fall Michelle

In der Sendung war am Vorabend erneut ein Phantombild eines Mannes gezeigt worden, der sich am Tag des Verschwindens von Michelle in der Nähe ihrer Schule aufgehalten haben soll. Die Achtjährige war am 18. August aus dem Schulhort nicht nach Hause zurückgekehrt. Drei Tage später wurde ihre Leiche in einem Teich gefunden. Der Mann auf dem Phantombild wird laut Polizei als wichtiger Zeuge gesucht.