Rätselraten um Bombenattrappe geht weiter

Deutsche Behörden waren an der Platzierung des verdächtigen Gepäckstücks in der namibischen Hauptstadt Windhuk nicht beteiligt, wie das Bundesinnenministerium am Freitagabend mitteilte. Unklar blieb, wer den am Mittwoch entdeckten "Realtest-Koffer" der US-Firma Larry Copello in das Gepäcklager des Flughafens brachte.

Unterdessen sorgte ein Bombenverdacht am Flughafen Rostock-Laage am Freitagabend für Aufregung. Ein Sensor hatte bei der Überprüfung der Computer-Tasche einer 45-jährigen Frau automatisch Alarm ausgelöst. Der gesamte Flughafenbereich wurde abgesperrt, die Frau in Gewahrsam genommen. Später stellte sich heraus, dass der verdächtige Stoff TGM-3, der sowohl in Sprengstoffen als auch in Kosmetika Verwendung findet, vermutlich von Haarspray-Rückständen stammte. Die Frau wurde wieder freigelassen, ihr Flug ins türkische Antalya war da aber schon weg.



Angesichts der Warnungen vor einem möglicherweise bevorstehenden Terroranschlag forderte der CSU-Innenexperte Norbert Geis, erkannte islamistische Gefährder gegebenenfalls vorübergehend in Gewahrsam zu nehmen. "Wenn Gefährder identifiziert sind und - so wie derzeit - eine Gefährdung vorliegt, dann bin ich dafür, diese Leute vorübergehend in Gewahrsam zu nehmen", sagte er der "Bild"-Zeitung (Samstag). Geis nahm Bezug auf Angaben der Gewerkschaft der Polizei, wonach die etwa 130 namentlich bekannten Gefährder in Deutschland wegen Personalmangels nicht rund um die Uhr von der Polizei überwacht werden können.



Der Deutsche Anwaltverein warnte davor, die Sicherheitslage für schärfere Gesetze zu instrumentalisieren. "Den Scharfmachern muss man sagen: Die Terrorwarnung wird durch die Forderung nach Gesetzesverschärfungen diskreditiert", sagte Vizepräsident Ulrich Schellenberg der "Berliner Zeitung" (Samstag). Forderungen nach einer Wiedereinführung der verdachtslosen Speicherung von Telefon- und Internetverbindungsdaten auf Vorrat lehnte er ab. Dies habe das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Denkbar sei aber, bei konkreten Verdachtsfällen die Daten "einzufrieren". Sie könnten dann mit Richterbeschluss abgerufen werden.



Die Innenminister von Bund und Ländern wollen Telefon- und Internetdaten wieder für mindestens sechs Monate speichern. Sie forderten Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) auf ihrer Konferenz am Freitag auf, zügig eine Neufassung des höchstrichterlich gekippten Gesetzes vorzulegen. dpa