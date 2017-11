Prügelattacke in Euskirchen: Angriff ging von anderem Kind aus

Dieser Verdacht habe sich erhärtet, nachdem man weitere Kinder befragt habe, gab die Polizei am Samstag bekannt. Bei dem mutmaßlichen Angreifer handele es sich um einen anderen Jungen im strafunmündigen Alter - also unter 14 Jahre. Die Attacke habe sich auf dem Schulgelände während des Schulbetriebs ereignet. Weitere Einzelheiten zu dem Verdächtigen oder dem angenommenen Ablauf des Geschehens machten die Ermittler nicht. Sie hoffen darauf, dass sich noch weitere Schüler mit ihren Beobachtungen melden. Über konkrete Tatverdächtige hatte zuvor die "Bild"-Zeitung berichtet.Eine Lehrerin der Gesamtschule Euskirchen hatte am Donnerstag den Notarzt gerufen, weil der Schüler über Schmerzen klagte und benommen war. Es stellte sich heraus, dass er wohl bei einer Prügelattacke lebensgefährliche verletzt worden war. Auch am Samstag befand er sich noch in intensivmedizinischer Behandlung.