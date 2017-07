IS-Anschlagsziel Düsseldorfer Altstadt: Prozess beginnt

Den Ermittlungen zufolge sollten sich zwei Selbstmordattentäter in die Luft sprengen und weitere Terroristen dann möglichst viele flüchtende Menschen erschießen.

Doch der mutmaßliche Kopf der Terrorzelle, der Syrer Saleh A., stellte sich nach Behördenangaben in Paris und verriet die Pläne. Daraufhin wurden seine mutmaßlichen Komplizen in Asylunterkünften in Deutschland festgenommen. Der Auftrag für den Anschlag soll Saleh A. bereits 2014 von der Führungsebene der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) erteilt worden sein.

Allen drei Angeklagten wird die IS-Mitgliedschaft und die Verabredung zu einem Verbrechen vorgeworfen. Daneben gibt es noch einen vierten Verdächtigen. Das Verfahren gegen ihn wird getrennt geführt.