Grüne präsentieren Entwurf ihres Wahlprogramms

Das Spitzenduo Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt will vor allem mit Klima- und Umweltschutz punkten - dem grünen Markenkern der Partei. Aber auch soziale Gerechtigkeit, eine offene Gesellschaft ohne Diskriminierung und ein klares Bekenntnis zu Europa und der EU werden eine Rolle spielen. Auf einem Bundesparteitag im November hatten die Grünen unter anderem die Wiedereinführung der Vermögensteuer beschlossen sowie die Abschaffung von Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger.

Mitte Juni werden die Grünen auf einem Parteitag in Berlin endgültig über ihr Programm entscheiden. Gewählt wird am 24. September. In Umfragen steht die Partei derzeit bei 6,5 bis 8 Prozent, offizielles Ziel ist ein «deutlich zweistelliges» Ergebnis. Vor vier Jahren waren die Grünen mit einem detailliert ausgearbeiteten Steuerkonzept in die Wahl gezogen und hatten enttäuschende 8,4 Prozent eingefahren. Auch die Debatte um den «Veggie Day» hatte Stimmen gekostet. So etwas will die Partei diesmal vermeiden.