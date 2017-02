Fußfessel gegen den Terror: De Maizière macht Druck

von DPA

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat die Länder aufgefordert, ebenfalls erleichterte Voraussetzungen für elektronische Fußfesseln bei islamistischen Gefährdern zu schaffen. "Fußfesseln sind kein Allheilmittel, sie sind aber ein wichtiges Instrument, um die Überwachung von Personen zu erleichtern", sagte der Minister am Mittwoch in Berlin.



Das Bundeskabinett hatte am Vormittag eine entsprechende Änderung des Gesetzes über das Bundeskriminalamt (BKA) beschlossen. Die meisten Gefährder würden aber nach Landesrecht überwacht. "Deshalb hoffe ich, dass sich die Bundesländer an der Vorschrift und der Formulierung orientieren und rasch vergleichbare Befugnisse schaffen."



De Maizière und Justizminister Heiko Maas (SPD) hatten sich vor wenigen Wochen auf Konsequenzen aus dem Terroranschlag von Berlin verständigt - die Fußfessel für Gefährder ist Teil des Maßnahmenpakets. Das elektronische Überwachungsgerät erleichtere die Polizeiarbeit wesentlich, ersetze aber nicht andere Formen der Observation. So könne man mit dem Sender etwa nicht feststellen, mit wem sich ein Gefährder etwa in einer Moschee treffe.



Bei der Überwachung per Fußfessel handle es um einen Grundrechtseingriff, der an gewisse Voraussetzungen gebunden sei, sagte der Minister. Diese seien bundesweit aber uneinheitlich geregelt, ebenso wie für Ausländer und Deutsche. De Maizière stellte eine Angleichung der Vorschriften in Aussicht. Für ausländische Gefährder soll dafür das Aufenthaltsgesetz geändert werden. Dann soll auch eine erleichterte Abschiebehaft möglich werden. Das wolle er ebenfalls bald ins Kabinett einbringen.



Zugleich beschloss das Kabinett eine Neustrukturierung des BKA-Gesetzes. De Maizière sprach von einer grundlegenden Modernisierung der Informationstechnik der Polizei. "Ein Polizist in einem Bundesland muss wissen, dass sein Kollege in einem anderen Bundesland gegen die gleiche Person ermittelt, und beide müssen wissen, welche Daten über diese Person beim Bundeskriminalamt bekannt sind", sagte er. Doppelstrukturen könne man sich nicht mehr leisten.