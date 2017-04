FDP verabschiedet ihr Wahlprogramm

Unter dem Motto «Schauen wir nicht länger zu» will die seit 2013 nicht mehr im Bundestag vertretene FDP im Mai in die Wahlkämpfe von Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sowie in den Bundestagswahlkampf ziehen. Der Wiedereinzug in die Parlamente von Kiel und Düsseldorf ist laut Umfragen sicher, im Bund liegt die FDP allerdings bei nur fünf bis sechs Prozent.

Am Samstagabend hatten die Liberalen beschlossen, klare Regeln für «verbindliche Integration» einzufordern und Begrenzungen beim umstrittenen Doppelpass einzuführen. Nach drei Generationen einer Zuwandererfamilie in Deutschland müsste es laut FDP-Programm eine Entscheidung zur Staatsangehörigkeit geben. Die Parteispitze verwies auf die Praxis moderner Einwanderungsländer wie Kanada.