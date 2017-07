Die AfD Berlin sorgt mit Tweet über Ehe für alle für Spott

Das Familienbild der @AfDBerlin kam ohne Quellenangabe. Ich habe nachgeforscht und kann wahrscheinlich nie wieder aufhören zu lachen. pic.twitter.com/gUPMBeaJD8 — norman (@deinTherapeut) 29. Juni 2017

Uih, stimmt. Das ist Katrin mit Ihrer Frau Sarah & dem Leihvater ihrer zwei Kinder.das ihr so progressiv denkt,#AfD Hätte ich net gedacht pic.twitter.com/lD3dHoORqy — Merisistance (@Merilsell) 28. Juni 2017

Das ist ein Regenbogen pic.twitter.com/RRWMdCuqCG — LGLN (@Tweetthemnice) 27. Juni 2017

Vielen Dank, dass ihr dieses Problem angesprochen habt, Polyamorie wird auch zu oft diskriminiert. #mmfppfpfhfht #EheFuerAlle — Roland (@steerio) 27. Juni 2017

Also bei mir gab es immer nur Vater ODER Mutter, nie beides gleichzeitig. Hab ich jetzt keine Familie? Oder bin ich jetzt kein Kind? — Mika (@_just_mika) 28. Juni 2017

Hier ist auch noch eine pic.twitter.com/sg2Tbj4w6s — Spielenator (@Spielenator) 28. Juni 2017

Das ist Vielweiberei... seid ihr jetzt unter die Mormonen gegangen? Oder ist das ein lesbisches Paar und der Samenspender? — #LBHB (@LoveBeatsHB) 28. Juni 2017

Die AfD hat eine klare Meinung zur Ehe für alle: Sie lehnt sie ab, dies wird auch in ihrem Wahlprogramm deutlich. Umso überraschter waren am Mittwoch viele Twitter-Nutzer, die ein Bild der AfD Berlin sahen:Das nicht näher beschriebene Stock-Foto zeigt drei Erwachsene und zwei Kinder. Nun könnte es sein, dass hier Mann, Frau, eine erwachsene Tochter und zwei Kinder dargestellt werden, der Twitterer @Deintherapeut jedoch wies auf eine Verwendung des Bildes in anderem Kontext hin:Was die AfD nicht bedacht hatte: Das Bild, das von der frei zugänglichen Bilddatenbank Pixabay.com stammt, kann eben in vielen Zusammenhängen verwendet werden. Im genannten Tweet eben durch einen Artikel auf Psychology Today , in dem es um Kinder mit Eltern in polyamourösen Beziehungen geht. Auch bei einem Scheidungsanwalt wird das Bild verwendet.Nun haben diese Seiten das Bild auch inhaltlich nicht alleine gepachtet, die Netzgemeinde jedoch schüttet Hohn und Spott über der AfD aus, deren Aussage "Das ist eine Familie" unter diesen Umständen auch ganz anders verstanden werden kann, als er gemeint war. Sozusagen als unfreiwillige Aussage für die Ehe für alle, beziehungsweise sogar für die Öffnung der Ehe für polyamore Beziehungsformen.