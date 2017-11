Berliner Eisbär beißt Zoobesucherin

Wie die Polizei mitteilte, erlitt die Berlinerin Bisswunden an Armen und Beinen. Sie wurde noch an Ort und Stelle ärztlich versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Bären, der die Frau angriff, handele es sich nicht um Publikumsliebling Knut oder dessen Mutter, betonte der Zoo- Biologie Heiner Klös auf dpa-Anfrage.

Es war gerade Fütterungszeit bei den Tieren, als die offenbar geistig Verwirrte gegen 10.30 Uhr die Umzäunung überkletterte und in den Wassergraben sprang. Während ein Teil der Eisbären durch die Fütterung abgelenkt war, schwamm einer auf die 32-Jährige zu. Bevor Tierpfleger die Frau mit einem in das Wasser geworfenen Rettungsring aus dem Wassergraben retten konnten, biss der Bär mehrmals zu. Mehrere herbeigerufene Pfleger konnten das Tier schließlich vertreiben und die Frau aus dem Gehege in Sicherheit bringen.

Knut hält sich bislang noch allein auf dem früheren Gelände der Brillenbären auf. In dem anderen Gehege, in dem sich der Vorfall am Vormittag abspielte, leben die anderen Eisbären des Berliner Zoos, darunter auch die Eltern des weltberühmten Jungbären.