Autofahrer auf Irrwegen steckt zwischen Leitplanken fest

Einen nicht ganz gewöhnlichen Einsatz erlebte die Feuerwehr Düsseldorf am Montagabend. An einer Ausfahrt der Bundesstraße B8n war ein älterer Mann nach einem Verkehrsunfall in seinem Auto eingeschlossen. Der Mann war auf der Schnellstraße in Richtung Düsseldorf unterwegs und hatte seine Ausfahrt verpasst, wie die Polizei berichtet. Der Mann wendete auf der Fahrbahn und verließ die Schnellstraße über eine Einfahrt. Zum Glück waren die Straße und auch die Einfahrt zu diesem Zeitpunkt kaum befahren, sodass Unbeteiligte nicht gefährdet wurden.



Der Autofahrer kam nun auch noch von der Fahrbahn ab und fuhr unvermindert auf dem Grünstreifen weiter bis sich letztendlich sein Wagen zwischen zwei Leitplanken verkeilte. Nach einer kurzen medizinischen Untersuchung konnte der Fahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert werden.



Die Polizei hat noch am Unfallort mit den Ermittlungen zum Hergang begonnen.