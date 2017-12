Deshalb sollten Kinder nicht allzu viel Zimt naschen dürfen

Zimt enthält natürlicherweise den Aroma- und Duftstoff Cumarin. In hohen Dosen kann dieser Stoff beim Menschen die Leber schädigen. Kinder können aufgrund ihres geringen Körpergewichts leicht zu viel Cumarin aufnehmen: Kleinkinder mit einem Körpergewicht von 15 Kilogramm sollten laut Bundesinstitut für Risikobewertung nicht mehr als 30 Gramm Zimtsterne (etwa sechs Stück) oder 100 Gramm Lebkuchen täglich essen. Darauf weist die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern hin.Der Cumaringehalt von Zimt hängt von der Sorte ab. So ist Cassia-Zimt deutlich reicher an Cumarin als der Ceylon-Zimt. Wer zu Hause viel mit Zimt würzt oder backt, sollte deshalb vorsorglich lieber auf Ceylon-Zimt zurückgreifen.