Das Wetter am Wochenende in Franken: Null Sonnenstunden - aber ein Lichtblick

Das Wetter in Franken zeigt sich am Wochenende von seiner trübsten Seite. Der Himmel hüllt sich in Grau, die Temperaturen bewegen sich nur leicht oberhalb des Gefrierpunkts. Am Freitag und Sonntag wird es laut Wetter.de null Sonnenstunden geben. Aber einen kurzen Lichtblick gibt es am Samstag am Himmel: Dann wird für eine halbe Stunde die Sonne herauskommen.Bayern liege derzeit in einer kräftigen westlichen Strömung mit eingelagerten Tiefausläufern, schreibt der Deutsche Wetterdienst . Diese sorgen für wechselhaftes Wetter. Es kommt zu Windböen mit bis zu 60 km/h.Bayreuth: 2°/1°Ansbach: 3°/-1°Würzburg: 4°/1°Nördlich der Donau schneit es oberhalb von 600 Metern 1 bis 5 cm, in Staulagen bis 10 cm. Am Vormittag kann bei teils kräftigen Schauern noch bis 400 Meter herab Glätte auftreten. Auch ein Gewitter ist möglich. In der Nacht zum Samstag gibt es Frost. Vorsicht vor überfrierender Nässe! Örtlich kann es 1 bis 3 cm Neuschnee geben.Am Samstag ist es meist stark bewölkt und es kommt zu einzelnen Schneeregen-, Graupel- oder Schneeschauern. Schwacher bis mäßiger Wind. Möglicherweise scheint ganz kurz mal die Sonne durch.Bayreuth: 2°/0°Ansbach: 1°/-2°Würzburg: 3°/0°In der Nacht zum Sonntag kommt es verbreitet zu Glätte durch Schnee oder überfrierende Nässe.Am Sonntag ist es stark bewölkt. Im Laufe des Nachmittags lassen die Schauer von Norden her nach. Schwacher bis mäßiger Wind.Bayreuth: 2°/0°Ansbach: 1°/-1°Würzburg: 3°/1°In der Nacht zum Montag ziehen noch einzelne Schneeschauer durch. In der zweiten Nachthälfte neue Schneefälle in Franken und entlang der östlichen Mittelgebirge. Im westlichen Franken steigt die Schneefallgrenze auf 800 Meter an, der Schnee wird zu Regen. Es wird kälter. Auch Sonntagnacht gilt: Vorsicht vor Glätte auf den Straßen durch Schnee oder überfrierende Nässe.